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Быков — об участниках ЧМ-2025: международная федерация хоккея сама стреляет себе в ногу

Быков — об участниках ЧМ-2025: международная федерация хоккея сама стреляет себе в ногу
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил уровень чемпионата мира 2025 года без участия российской команды.

«Качественное вино разбавляют водой. Международная федерация хоккея просто хочет прикрыть свободное место, которое было занято качественным соперником, который давал возможность сравнивать себя и видеть, в каком направлении идёт эволюция хоккея.

Отстранение наших ребят идет в минус не только всему хоккею, но и развитию других спортсменов. Только в сильной конкуренции идёт развитие. ИИХФ сама стреляет себе в ногу. А приглашая новые сборные, которые не имеют опыта и качественных игроков, не даёт толчок к развитию данного вида спорта», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».

Турнир начался 9 мая в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой.

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