«Каролина» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 1:00

В ночь на 11 мая на льду стадиона «Леново Центр» в Роли (США) пройдёт третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в серии равный — 1-1.

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Каролина» в первом раунде Кубка Стэнли была сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Ураганы» заняли четвёртое место в таблице Востока.