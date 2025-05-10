Сергей Фёдоров заявил, что не будет главным тренером ЦСКА

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что не возглавит ЦСКА в следующем сезоне.

«Переговоров у меня с клубом нет, главным тренером я не буду», — цитирует Фёдорова ТАСС.

55-летний специалист возглавил ЦСКА летом 2021 года. Вместе с командой он два раза подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 армейцы вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, после чего Фёдоров подал в отставку, а его место занял Илья Воробьёв.

29 апреля 2025 года стало известно об уходе Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА.