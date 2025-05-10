Сборная Германии с разгромной победы над Венгрией начала выступление на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Германии и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:1.

На 11-й минуте Доминик Кагун открыл счёт в матче с передач Джастина Шюца и Войцеха Стаховяка. На 17-й минуте Джош Самански удвоил преимущество немецкой команды с передачи Лукаса Райхеля. На 35-й минуте Лукас Кельбле забросил третью шайбу в ворота венгерской сборной с передачи Максимилиана Кастнера. На 40-й минуте Фредерик Тиффельс упрочил преимущество немцев с передач Лукаса Райхеля и Джоша Самански.

На 46-й минуте Александер Эль с передач Патрика Хагера и Йонаса Мюллера забил пятый гол своей команды. На 49-й минуте Герго Амбрус отыграл одну шайбу с передач Тамаша Ортенски и Яноша Хари. В концовке встречи Доминик Кагун с передачи Джастина Шюца установил окончательный счёт в матче — 6:1.