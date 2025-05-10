Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Германия — Венгрия, результат матча 10 мая 2025, счет 6:1, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Германии с разгромной победы над Венгрией начала выступление на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Германии и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:1.

ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 1
Венгрия
1:0 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 10:54     2:0 Самански (Райхель) – 16:09     3:0 Кельбле (Кастнер) – 34:09     4:0 Тиффельс (Райхель, Самански) – 39:44     5:0 Эль (Хагер, Мюллер) – 45:54     5:1 Амбрус (Ортенски, Хари) – 48:29     6:1 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 59:09    

На 11-й минуте Доминик Кагун открыл счёт в матче с передач Джастина Шюца и Войцеха Стаховяка. На 17-й минуте Джош Самански удвоил преимущество немецкой команды с передачи Лукаса Райхеля. На 35-й минуте Лукас Кельбле забросил третью шайбу в ворота венгерской сборной с передачи Максимилиана Кастнера. На 40-й минуте Фредерик Тиффельс упрочил преимущество немцев с передач Лукаса Райхеля и Джоша Самански.

На 46-й минуте Александер Эль с передач Патрика Хагера и Йонаса Мюллера забил пятый гол своей команды. На 49-й минуте Герго Амбрус отыграл одну шайбу с передач Тамаша Ортенски и Яноша Хари. В концовке встречи Доминик Кагун с передачи Джастина Шюца установил окончательный счёт в матче — 6:1.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею
Синхронные 5:0 от Швеции и США и противостояние двух братьев. Итоги дня ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android