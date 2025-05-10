Швеция одержала победу над сборной Австрии, забросив три шайбы за минуту под конец матча

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Австрии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:2 одержала шведская сборная.

Первая шайба была заброшена на 26-й минуте. Голом отметился Беньямин Баумгартнер с передач Томаса Раффля и Винценца Рорера. На 33-й минуте Мика Зибанеджад сравнял счёт с передач Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона. На 53-й минуте Марко Каспер с передачи Рамона Шнетцера вывел австрийцев вперёд.

На 58-й минуте Юнас Бродин с передач Лукаса Рэймонда и Элиаса Линдхольма сравнял счёт во встрече. Спустя 12 секунд Мика Зибанеджад с передачи Расмуса Андерссона вывел шведскую сборную вперёд. На 59-й минуте Александер Веннберг с передач Микаэля Баклунда и Элиаса Линдхольма забросил четвёртую шайбу и установил окончательный счёт во встрече — 4:2.