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Швеция — Австрия, результат матча 10 мая 2025, счет 4:2, ЧМ по хоккею 2025

Швеция одержала победу над сборной Австрии, забросив три шайбы за минуту под конец матча
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Австрии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:2 одержала шведская сборная.

ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Австрия
0:1 Баумгартнер (Раффль, Рорер) – 25:30     1:1 Зибанеджад (Густафссон, Юханссон) – 33:26 (pp)     1:2 Каспер (Шнетцер) – 52:26     2:2 Бродин (Рэймонд, Линдхольм) – 57:41     3:2 Зибанеджад (Андерссон) – 57:53     4:2 Веннберг (Баклунд, Линдхольм) – 58:39    

Первая шайба была заброшена на 26-й минуте. Голом отметился Беньямин Баумгартнер с передач Томаса Раффля и Винценца Рорера. На 33-й минуте Мика Зибанеджад сравнял счёт с передач Эрика Густафссона и Маркуса Юханссона. На 53-й минуте Марко Каспер с передачи Рамона Шнетцера вывел австрийцев вперёд.

На 58-й минуте Юнас Бродин с передач Лукаса Рэймонда и Элиаса Линдхольма сравнял счёт во встрече. Спустя 12 секунд Мика Зибанеджад с передачи Расмуса Андерссона вывел шведскую сборную вперёд. На 59-й минуте Александер Веннберг с передач Микаэля Баклунда и Элиаса Линдхольма забросил четвёртую шайбу и установил окончательный счёт во встрече — 4:2.

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