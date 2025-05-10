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НХЛ назвала имена ещё шести игроков, вошедших в сборную лиги первой четверти XXI века

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена ещё шести игроков, вошедших в символическую сборную первой четверти XXI века. В список попали хоккеисты, получившие наибольшее количество голосов среди тех, кто дебютировал в лиге после 2010 года.

В эту сборную включены Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Джонни Годро («Калгари Флэймз», «Коламбус Блю Джекетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Кейл Макар («Колорадо»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Команда первой четверти века формировалась по итогам голосования болельщиков NHL Quarter-Century Team Fan Vote при поддержке SAP, которое проходило с 12 февраля по 1 апреля. Ожидается, что в ближайшее время станут известны шесть лучших вратарей.