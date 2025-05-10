Щитов: руководство «Трактора» поступило правильно, назначив Гру главным тренером

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о работе главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

«Я ожидал, что «Трактор» будет интересно играть. С самого назначения Гру я говорил, что руководство клуба поступило правильно и привнесло небольшое новшество в КХЛ. Они взяли иностранного тренера, который команде что-то принесёт новое, а также и для других тренеров в лиге», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, Бенуа Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года. В своём дебютном сезоне в Континентальной хоккейной лиге он довёл челябинский клуб до финала Кубка Гагарина. В финальной серии, которая стартует 13 мая, «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом».