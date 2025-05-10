Форвард сборной Венгрии Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года
Поделиться
Нападающий сборной Венгрии Доман Сонгот стал самым молодым игроком, выступившим на чемпионате мира, с 1949 года. Форвард вышел на лёд в первом матче группового этапа турнира с командой Германии (1:6) в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней.
ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 1
Венгрия
1:0 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 10:54 2:0 Самански (Райхель) – 16:09 3:0 Кельбле (Кастнер) – 34:09 4:0 Тиффельс (Райхель, Самански) – 39:44 5:0 Эль (Хагер, Мюллер) – 45:54 5:1 Амбрус (Ортенски, Хари) – 48:29 6:1 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 59:09
Ранее этот рекорд принадлежал нападающему сборной Норвегии Лейфу Сульхейму, который вышел в матче мирового первенства в возрасте 16 лет 6 месяцев 29 дней в 1949 году.
Напомним, чемпионат мира 2025 года проходит в Швеции и Дании. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0).
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.
Комментарии
- 10 мая 2025
-
21:39
-
21:24
-
21:00
-
20:24
-
20:12
-
19:46
-
19:41
-
18:54
-
18:33
-
18:03
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
15:55
-
15:41
-
15:31
-
15:04
-
14:43
-
14:20
-
14:00
-
13:38
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:25
-
12:02
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:43