Форвард сборной Венгрии Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года

Нападающий сборной Венгрии Доман Сонгот стал самым молодым игроком, выступившим на чемпионате мира, с 1949 года. Форвард вышел на лёд в первом матче группового этапа турнира с командой Германии (1:6) в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал нападающему сборной Норвегии Лейфу Сульхейму, который вышел в матче мирового первенства в возрасте 16 лет 6 месяцев 29 дней в 1949 году.

Напомним, чемпионат мира 2025 года проходит в Швеции и Дании. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0).

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.