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Форвард сборной Венгрии Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года

Форвард сборной Венгрии Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года
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Нападающий сборной Венгрии Доман Сонгот стал самым молодым игроком, выступившим на чемпионате мира, с 1949 года. Форвард вышел на лёд в первом матче группового этапа турнира с командой Германии (1:6) в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней.

ЧМ-2025 . Группа B
10 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 1
Венгрия
1:0 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 10:54     2:0 Самански (Райхель) – 16:09     3:0 Кельбле (Кастнер) – 34:09     4:0 Тиффельс (Райхель, Самански) – 39:44     5:0 Эль (Хагер, Мюллер) – 45:54     5:1 Амбрус (Ортенски, Хари) – 48:29     6:1 Кагун (Шюц, Стаховяк) – 59:09    

Ранее этот рекорд принадлежал нападающему сборной Норвегии Лейфу Сульхейму, который вышел в матче мирового первенства в возрасте 16 лет 6 месяцев 29 дней в 1949 году.

Напомним, чемпионат мира 2025 года проходит в Швеции и Дании. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0).

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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