«Продюсером я ещё не был!» Разин отреагировал на своё фото к новости про известного тёзку

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на свою фотографию к новости про его тёзку известного продюсера Андрея Разина. Тренер опубликовал в социальных сетях скриншот публикации и оставил забавную подпись.

«Продюсером я ещё не был!» — написал Разин, сопроводив пост эмодзи в солнцезащитных очках.

51-летний специалист возглавил «Металлург» в 2023 году. Через год вместе с клубом Разин стал обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне магнитогорская команда в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4). Позже появились слухи о возможном уходе Разина из клуба, однако затем директор «Металлурга» и сам тренер опровергли эту информацию.