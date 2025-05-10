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Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: качество моей игры стало на порядок выше, чем было осенью

Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: качество моей игры стало на порядок выше, чем было осенью
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв рассказал о дебютных матчах за команду в Национальной хоккейной лиге и оценил свой прогресс.

— Вас поднимали на концовку в основу «Питтсбурга», в итоге семь матчей и без очков. Это сильно расстраивало?
— Когда поднимали в начале сезона, то это был один случай, а когда в конце – другой, отсутствие результативных баллов никак не влияло на меня, я понимал, что качество моей игры на порядок выше, чем было осенью. И не потому, что я добавил в чём-то, а просто у меня было больше понимания системы, знал, чего от меня требуют, за счёт этого было легче. И в начале сезона я играл с краю, а в конце меня ставили в центр, для меня это большое преимущество, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

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