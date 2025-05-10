Светлаков — о финале Кубка Гагарина: «Трактор» не будет показывать «бразильский хоккей»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков заявил, что в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» челябинская команда не будет показывать «бразильский хоккей». Серия стартует 13 мая в Ярославле.

– Готовимся в плановом режиме, разбираем соперника и делаем работу над ошибками. Настраивать кого-то нет смысла, все понимают, что это финал. Надо будет сыграть в свой лучший хоккей.

– Для вас это седьмой финал Кубка Гагарина. Делитесь своим опытом с командой?

– Все взрослые, опытные ребята, которые понимают, что этот этап потребует максимум собранности и усилий. Понятно, что будет какая-то нервозность, но мы все готовы.

– «Трактор» и «Локомотив» действительно можно назвать антиподами по стилю игры?

– Какой хоккей правильный, покажет финал. Мы не будем показывать наш так называемый «бразильский хоккей». На таких стадиях плей-офф надо играть прежде всего от обороны, но и не забывать про атаку, – приводит слова Светлакова «РБ Спорт».