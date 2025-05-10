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Франция — Латвия, результат матча 10 мая 2025, счет 1:4, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Латвии обыграла Францию в первом матче на чемпионате мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Латвии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала латвийская сборная со счётом 4:1.

ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Франция
Окончен
1 : 4
Латвия
1:0 Фабре (Боск, Кринон) – 15:02     1:1 Дзиеркалс – 35:36 (sh)     1:2 Зиле (Комулс, Балцерс) – 42:02     1:3 Лочмелис – 58:36     1:4 Лочмелис (Тралмакс) – 59:29    

На 16-й минуте счёт открыл Дилан Фабре с передач Пьера Кринона и Жюля Боска. На 36-й минуте Мартиньш Дзиеркалс сравнял счёт. На 43-й минуте Эдуард Тралмакс с передач Кристапса Зиле и Маркуса Комулса вывел латвийскую команду вперёд. На 59-й минуте Данс Лочмелис забросил третью шайбу в ворота Франции. Минуту спустя Лочмелис оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.

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