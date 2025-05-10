Сборная Латвии обыграла Францию в первом матче на чемпионате мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Латвии. Команды играли на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала латвийская сборная со счётом 4:1.

На 16-й минуте счёт открыл Дилан Фабре с передач Пьера Кринона и Жюля Боска. На 36-й минуте Мартиньш Дзиеркалс сравнял счёт. На 43-й минуте Эдуард Тралмакс с передач Кристапса Зиле и Маркуса Комулса вывел латвийскую команду вперёд. На 59-й минуте Данс Лочмелис забросил третью шайбу в ворота Франции. Минуту спустя Лочмелис оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.