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ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 10 мая, календарь, таблица

ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 10 мая, календарь, таблица
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Сегодня, 10 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись шесть матчей группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня турнира.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 10 мая:

Группа A. Словения — Канада — 0:4;
Группа В. Норвегия — Казахстан — 1:2;
Группа A. Швеция — Австрия — 4:2;
Группа В. Германия — Венгрия — 6:1;
Группа В. Дания — Швейцария — 2:5;
Группа A. Франция — Латвия — 1:4.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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