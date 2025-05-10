ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 10 мая, календарь, таблица

Сегодня, 10 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись шесть матчей группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня турнира.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 10 мая:
Группа A. Словения — Канада — 0:4;
Группа В. Норвегия — Казахстан — 1:2;
Группа A. Швеция — Австрия — 4:2;
Группа В. Германия — Венгрия — 6:1;
Группа В. Дания — Швейцария — 2:5;
Группа A. Франция — Латвия — 1:4.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.