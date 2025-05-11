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Овечкин сравнялся с тренером «Каролины» по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Овечкин сравнялся с тренером «Каролины» по числу матчей в истории Кубка Стэнли
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.

В этой встрече свой 159-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю он обошёл Джо Нуиндайка и сравнялся с Люком Робитайлом, Джейми Макуном и Родом Бриндамором. Теперь Овечкин делит с ними 80-е место.

Примечательно, что Бриндамор сейчас является тренером «Каролины».

В нынешнем Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в восьми матчах.

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