Овечкин сравнялся с тренером «Каролины» по числу матчей в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.

В этой встрече свой 159-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю он обошёл Джо Нуиндайка и сравнялся с Люком Робитайлом, Джейми Макуном и Родом Бриндамором. Теперь Овечкин делит с ними 80-е место.

Примечательно, что Бриндамор сейчас является тренером «Каролины».

В нынешнем Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в восьми матчах.