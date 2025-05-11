Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с «Каролиной»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович – 38:57 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 0:0. В одном из эпизодов российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу, после чего у форварда пошла кровь.
В нынешнем Кубка Стэнли сезоне Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в восьми матчах.
Всего за карьеру в плей-офф НХЛ на счету российского форварда 159 матчей, в которых он записал в свой актив 76 голов и 70 результативных передач.
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