39-летний Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», тем самым приблизившись к третьей строчке среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли.

Таким образом, 39-летний капитан столичной команды проводит свой 159-й матч в плей-офф НХЛ, продолжая занимать четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, в активе которого 164 сыгранные встречи. Вторым в данном рейтинге является действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Лидирует в топе Сергей Фёдоров (183).

Рекордсменом всей лиги является американец Крис Челиос, сыгравший 266 матчей в Кубке Стэнли.

Игра проходит в эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр». На момент написания новости идёт второй период. Счёт всё ещё не открыт.

Материалы по теме Овечкин сравнялся с тренером «Каролины» по числу матчей в истории Кубка Стэнли

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: