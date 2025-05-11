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39-летний Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

39-летний Овечкин приблизился к Зубову по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», тем самым приблизившись к третьей строчке среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)    

Таким образом, 39-летний капитан столичной команды проводит свой 159-й матч в плей-офф НХЛ, продолжая занимать четвёртое место среди россиян по этому показателю. На третьей строчке располагается Сергей Зубов, в активе которого 164 сыгранные встречи. Вторым в данном рейтинге является действующий нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177). Лидирует в топе Сергей Фёдоров (183).

Рекордсменом всей лиги является американец Крис Челиос, сыгравший 266 матчей в Кубке Стэнли.

Игра проходит в эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр». На момент написания новости идёт второй период. Счёт всё ещё не открыт.

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