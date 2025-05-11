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Андрей Свечников забил первый гол в серии с «Вашингтоном»

Андрей Свечников забил первый гол в серии с «Вашингтоном»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в матче забил российский нападающий Андрей Свечников. Это его первая заброшенная шайба в серии с «Вашингтоном».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент счёт в серии 1-1.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах в плей-офф НХЛ, в которых записал в свой актив пять голов и одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+2».

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