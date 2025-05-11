Андрей Свечников вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Каролину» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Таким образом, он набрал своё 43-е (21+22) очко в плей-офф Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю в истории «Каролины», сравнявшись с Эриком Стаалом.

Рекорд по количеству очков в Кубке Стэнли в составе «Каролины» принадлежит Себастьяну Ахо, на счету которого 79 (30+49) очков.