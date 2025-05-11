Андрей Свечников вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины»
Поделиться
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович – 38:57 (pp) 3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14 4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Каролину» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Таким образом, он набрал своё 43-е (21+22) очко в плей-офф Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю в истории «Каролины», сравнявшись с Эриком Стаалом.
Рекорд по количеству очков в Кубке Стэнли в составе «Каролины» принадлежит Себастьяну Ахо, на счету которого 79 (30+49) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2025
-
03:45
-
03:18
-
02:52
-
02:35
-
02:22
-
01:32
-
00:09
- 10 мая 2025
-
23:57
-
23:40
-
23:34
-
22:42
-
22:06
-
22:00
-
21:39
-
21:24
-
21:00
-
20:24
-
20:12
-
19:46
-
19:41
-
18:54
-
18:33
-
18:03
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
15:55
-
15:41
-
15:31
-
15:04
-
14:43
-
14:20
-
14:00