«Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Каролине» в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли

В ночь с 10 на 11 мая мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 4:0 и вышли вперёд в серии — 2-1.

39-летний российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин очков в этом матче не набрал, на его счету три броска в створ. Заброшенными шайбами за «ураганов» отметились Джек Рослович (1+1), Джексон Блейк, Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников. Одна из шайб хозяев была заброшена после удаления защитника столичной команды Александра Алексеева. У россиянина Дмитрия Орлова показатель полезности «+1».

Датский голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сыграл «на ноль» и совершил 21 сейв. Пётр Кочетков участия в матче не принимал.

Четвёртая игра между «Харрикейнз» и «Кэпиталз» пройдёт также в Роли (США, штат Северная Каролина) в ночь с 12 на 13 мая мск.

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