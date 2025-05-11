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Каролина Харрикейнз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 11 мая 2025, счёт 4:0, третий матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Каролине» в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли
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В ночь с 10 на 11 мая мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 4:0 и вышли вперёд в серии — 2-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

39-летний российский капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин очков в этом матче не набрал, на его счету три броска в створ. Заброшенными шайбами за «ураганов» отметились Джек Рослович (1+1), Джексон Блейк, Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников. Одна из шайб хозяев была заброшена после удаления защитника столичной команды Александра Алексеева. У россиянина Дмитрия Орлова показатель полезности «+1».

Датский голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сыграл «на ноль» и совершил 21 сейв. Пётр Кочетков участия в матче не принимал.

Четвёртая игра между «Харрикейнз» и «Кэпиталз» пройдёт также в Роли (США, штат Северная Каролина) в ночь с 12 на 13 мая мск.

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