Свечников сравнялся с Панариным и Радуловым по голам среди россиян в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сравнялся по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги с Артемием Панариным и Александром Радуловым.

Свечников забил гол в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0). Эта шайба стала для него 21-й в карьере в Кубке Стэнли и теперь он делит 17-е место по голам среди россиян с Панариным и Радуловым.

Следующей целью Свечникова является Сергей Гончар, на счету которого 22 гола в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что Свечников (22+21) вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины», сравнявшись с Эриком Стаалом.