Свечников сравнялся с Панариным и Радуловым по голам среди россиян в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сравнялся по голам в плей-офф Национальной хоккейной лиги с Артемием Панариным и Александром Радуловым.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович – 38:57 (pp) 3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14 4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)
Свечников забил гол в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0). Эта шайба стала для него 21-й в карьере в Кубке Стэнли и теперь он делит 17-е место по голам среди россиян с Панариным и Радуловым.
Следующей целью Свечникова является Сергей Гончар, на счету которого 22 гола в плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что Свечников (22+21) вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Каролины», сравнявшись с Эриком Стаалом.
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