Свечников вырвался в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Свечников в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) отличился победным голом. Таким образом, на его счету шесть шайб в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Таким образом, он обошёл Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» (5), с которым ранее делил первое место. На третьей строчке в снайперской гонке Кубка Стэнли располагается звёздный российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в активе которого четыре шайбы.
Возглавляет снайперскую гонку среди всех игроков плей-офф НХЛ финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен — восемь голов.
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:
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