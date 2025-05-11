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Свечников вырвался в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона Кубка Стэнли

Свечников вырвался в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

Свечников в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) отличился победным голом. Таким образом, на его счету шесть шайб в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Таким образом, он обошёл Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» (5), с которым ранее делил первое место. На третьей строчке в снайперской гонке Кубка Стэнли располагается звёздный российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в активе которого четыре шайбы.

Возглавляет снайперскую гонку среди всех игроков плей-офф НХЛ финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен — восемь голов.

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