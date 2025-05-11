Андрей Свечников признан одной из звёзд третьего матча серии «Каролина» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ третьей звездой третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз (4:0), который завершился в Роли в ночь с 10 на 11 мая мск. На счету Свечникова в этой игре победная заброшенная шайба.
Статус первой звезды матча получил датский голкипер хозяев Фредерик Андерсен, отразивший 21 бросок и отыгравший «на ноль». Второй звездой стал форвард «Харрикейнз» Джек Рослович, на счету которого гол и результативная передача.
Отметим, эта шайба стала шестой для Свечникова в текущем розыгрыше плей‑офф. Таким образом, он возглавляет гонку российских снайперов Кубка Стэнли. Также гол Андрея стал 43‑м набранным очком в матчах плей-офф НХЛ за всю карьеру.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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