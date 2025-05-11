Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников признан одной из звёзд третьего матча серии «Каролина» — «Вашингтон»

Андрей Свечников признан одной из звёзд третьего матча серии «Каролина» — «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ третьей звездой третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз (4:0), который завершился в Роли в ночь с 10 на 11 мая мск. На счету Свечникова в этой игре победная заброшенная шайба.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

Статус первой звезды матча получил датский голкипер хозяев Фредерик Андерсен, отразивший 21 бросок и отыгравший «на ноль». Второй звездой стал форвард «Харрикейнз» Джек Рослович, на счету которого гол и результативная передача.

Отметим, эта шайба стала шестой для Свечникова в текущем розыгрыше плей‑офф. Таким образом, он возглавляет гонку российских снайперов Кубка Стэнли. Также гол Андрея стал 43‑м набранным очком в матчах плей-офф НХЛ за всю карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Свечников вырвался в лидеры в гонке российских снайперов нынешнего сезона Кубка Стэнли

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android