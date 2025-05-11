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Видео грубой игры игроков «Каролины» против Александра Овечкина в сегодняшнем матче

Видео грубой игры игроков «Каролины» против Александра Овечкина в сегодняшнем матче
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (0:4), по ходу которого случилось сразу несколько эпизодов с грубой игрок против звезды «столичных».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

ВИДЕО

Против Овечкина дважды были применены мощнейшие силовые приёмы, после которых он падал на лёд, а один раз хоккеисту и вовсе попали клюшкой по лицу.

Напомним, в сегодняшней игре ни Овечкин ни его клуб забить не смогли. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится между командами 13 мая. Начало — в 2:00 мск.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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