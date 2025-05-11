Видео грубой игры игроков «Каролины» против Александра Овечкина в сегодняшнем матче

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (0:4), по ходу которого случилось сразу несколько эпизодов с грубой игрок против звезды «столичных».

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Против Овечкина дважды были применены мощнейшие силовые приёмы, после которых он падал на лёд, а один раз хоккеисту и вовсе попали клюшкой по лицу.

Напомним, в сегодняшней игре ни Овечкин ни его клуб забить не смогли. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится между командами 13 мая. Начало — в 2:00 мск.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»