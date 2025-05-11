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Кори Перри обошёл Кросби и приблизился к достижению Александра Овечкина в Кубке Стэнли

Кори Перри обошёл Кросби и приблизился к достижению Александра Овечкина в Кубке Стэнли
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз», ветеран североамериканской лиги, Кори Перри вышел на чистое третье место в плей-офф Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве среди действующих игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

39-летний канадский нападающий отличился заброшенной шайбой в большинстве в третьем матче четвертьфинальной серии плей‑офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, Перри забил 21‑й гол во время численного преимущества в матчах плей‑офф НХЛ за карьеру и обошёл результат канадского лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (20).

Выше канадца, которому менее чем через неделю исполнится 40 лет, в данном рейтинге располагаются только двое россиян: Александр Овечкин (30) и Евгений Малкин (28).

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