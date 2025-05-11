Кори Перри обошёл Кросби и приблизился к достижению Александра Овечкина в Кубке Стэнли

Форвард «Эдмонтон Ойлерз», ветеран североамериканской лиги, Кори Перри вышел на чистое третье место в плей-офф Национальной хоккейной лиги по голам в большинстве среди действующих игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

39-летний канадский нападающий отличился заброшенной шайбой в большинстве в третьем матче четвертьфинальной серии плей‑офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, Перри забил 21‑й гол во время численного преимущества в матчах плей‑офф НХЛ за карьеру и обошёл результат канадского лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (20).

Выше канадца, которому менее чем через неделю исполнится 40 лет, в данном рейтинге располагаются только двое россиян: Александр Овечкин (30) и Евгений Малкин (28).

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