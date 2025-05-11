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Эдмонтон Ойлерз — Вегас Голден Найтс, результат матча 11 мая 2025, счёт 3:4, третий матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон», забив победный гол менее чем за секунду до сирены
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Утром, 11 мая, завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

За «Вегас» отличились Николя Руа, Райлли Смит (дубль) и Вильям Карлссон (1+1). Россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали. Решающую шайбу гости забросили менее чем за секунду до финальной сирены.

В составе хозяев голами отметились Кори Перри (дубль) и Коннор Макдэвид (1+1). Звезда команды Леон Драйзайтль отметился записал на свой счёт результативную передачу. Российский нападающий Василий Подколзин остался без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 13 мая.

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