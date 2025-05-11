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«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон», забив победный гол менее чем за секунду до сирены

Утром, 11 мая, завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Вегас» отличились Николя Руа, Райлли Смит (дубль) и Вильям Карлссон (1+1). Россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали. Решающую шайбу гости забросили менее чем за секунду до финальной сирены.

В составе хозяев голами отметились Кори Перри (дубль) и Коннор Макдэвид (1+1). Звезда команды Леон Драйзайтль отметился записал на свой счёт результативную передачу. Российский нападающий Василий Подколзин остался без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 13 мая.

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