Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на неприятное поражение «Каролине» со счётом 0:4

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли от «Каролины Харрикейнз» (0:4).
«Как только мы оказываемся в роли догоняющих, для нас это становится трудной ситуацией. Команда сбивается с курса, и наша игра с шайбой после этого оставляет желать лучшего.
Они не зря считаются лучшей оборонительной командой в Лиге. Чтобы создать моменты, нужно постоянно работать. Это сложно, но в этом и заключается вызов: оставаться в игре — в первом, втором, третьем периоде. Нужно идти и выигрывать шайбы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится между командами 13 мая. Начало — в 2:00 мск.
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