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Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на неприятное поражение «Каролине» со счётом 0:4

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на неприятное поражение «Каролине» со счётом 0:4
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли от «Каролины Харрикейнз» (0:4).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

«Как только мы оказываемся в роли догоняющих, для нас это становится трудной ситуацией. Команда сбивается с курса, и наша игра с шайбой после этого оставляет желать лучшего.

Они не зря считаются лучшей оборонительной командой в Лиге. Чтобы создать моменты, нужно постоянно работать. Это сложно, но в этом и заключается вызов: оставаться в игре — в первом, втором, третьем периоде. Нужно идти и выигрывать шайбы», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится между командами 13 мая. Начало — в 2:00 мск.

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