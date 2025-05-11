Видео: Леон Драйзайтль забил в свои ворота за 0,3 секунды до конца матча с «Вегасом»
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Утром, 11 мая, завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3. Решающий гол в свои ворота забил звёздный немецкий форвард хозяев Леон Драйзайтль.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19 2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp) 2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17 2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11 2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05 3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58 3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59
В последней атаке канадский нападающий гостей Райлли Смит нанёс бросок вдоль ворот «Эдмонтона», после которого шайба попала в клюшку Драйзайтля и влетела в ворота хозяев. Этот эпизод и предрешил исход матча, «Ойлерз» проиграли встречу.
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на их площадке 13 мая.
Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»
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