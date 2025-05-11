Видео: Леон Драйзайтль забил в свои ворота за 0,3 секунды до конца матча с «Вегасом»

Утром, 11 мая, завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3. Решающий гол в свои ворота забил звёздный немецкий форвард хозяев Леон Драйзайтль.

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В последней атаке канадский нападающий гостей Райлли Смит нанёс бросок вдоль ворот «Эдмонтона», после которого шайба попала в клюшку Драйзайтля и влетела в ворота хозяев. Этот эпизод и предрешил исход матча, «Ойлерз» проиграли встречу.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на их площадке 13 мая.

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