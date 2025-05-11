Андрей Свечников прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своём победном голе в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

«Думаю, это очень важно, особенно когда счёт 0:0, напряжённая игра. Они сыграли отлично. Мы отдаём им должное. Наш первый период получился немного сумбурным, но во втором мы вышли с полной отдачей и продолжили в том же духе», — приводит слова Свечникова пресс-служба «ураганов».

Отметим, данная шайба стала шестой для россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. При этом это всего лишь его первый гол в противостоянии с «Вашингтоном».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: