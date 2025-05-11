Андрей Свечников прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своём победном голе в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович – 38:57 (pp) 3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14 4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)
«Думаю, это очень важно, особенно когда счёт 0:0, напряжённая игра. Они сыграли отлично. Мы отдаём им должное. Наш первый период получился немного сумбурным, но во втором мы вышли с полной отдачей и продолжили в том же духе», — приводит слова Свечникова пресс-служба «ураганов».
Отметим, данная шайба стала шестой для россиянина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. При этом это всего лишь его первый гол в противостоянии с «Вашингтоном».
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