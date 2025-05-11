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Александр Овечкин врезался в борт, получив подножку от судьи в матче с «Каролиной»

Александр Овечкин врезался в борт, получив подножку от судьи в матче с «Каролиной»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (0:4), по ходу которого случился забавный эпизод с его падением на лёд.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34     2:0 Рослович – 38:57 (pp)     3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14     4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)    

В одном из моментов Овечкин пытался сохранить владение и двигался в сторону борта на скорости, однако неумышленная подножка от арбитра встречи повлекла за собой падение россиянина и его столкновение и ограждением площадки.

ВИДЕО

Напомним, по ходу матча Овечкину также разбили лицо после удара в него клюшкой со стороны соперника. Овечкин закончил матч с показателем полезности «0».

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