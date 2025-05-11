Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по очкам в первых 40 играх плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4). Таким образом, канадский форвард набрал 67 очков в первых 40 играх плей-офф.

Коннор показал четвёртый результат в истории НХЛ по наибольшему числу очков за первые 40 матчей. Больше очков за аналогичный период набирали лишь три игрока: Уэйн Гретцки (97), Марио Лемье (81) и Яри Курри (71).

На сегодняшний день всего в активе Макдэвида 40 голов и 92 результативные передачи в 82 играх плей-офф НХЛ.

По итогам матча, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 13 мая.