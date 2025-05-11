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Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по очкам в первых 40 играх плей-офф

Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по очкам в первых 40 играх плей-офф
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4). Таким образом, канадский форвард набрал 67 очков в первых 40 играх плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

Коннор показал четвёртый результат в истории НХЛ по наибольшему числу очков за первые 40 матчей. Больше очков за аналогичный период набирали лишь три игрока: Уэйн Гретцки (97), Марио Лемье (81) и Яри Курри (71).

На сегодняшний день всего в активе Макдэвида 40 голов и 92 результативные передачи в 82 играх плей-офф НХЛ.

По итогам матча, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 13 мая.

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