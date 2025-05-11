«Вашингтон» уступил «Каролине» в КС, Мухаммад проиграл титульный бой UFC. Главное к утру

В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграл «Каролине Харрикейнз», Белал Мухаммад потерпел поражение в титульном бою UFC с Джеком Делла Маддаленой, ЦСКА на своём поле обыграл «Краснодар» в 28-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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