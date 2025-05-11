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11 мая главные новости спорта, хоккей, баскетбол, футбол, ММА, UFC, НХЛ, НБА, РПЛ

«Вашингтон» уступил «Каролине» в КС, Мухаммад проиграл титульный бой UFC. Главное к утру
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В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграл «Каролине Харрикейнз», Белал Мухаммад потерпел поражение в титульном бою UFC с Джеком Делла Маддаленой, ЦСКА на своём поле обыграл «Краснодар» в 28-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Каролине» в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
  2. Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и потерял чемпионский пояс UFC.
  3. «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
  4. Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC.
  5. 38-летний Жозе Альдо объявил о завершении карьеры.
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