«Вашингтон» уступил «Каролине» в КС, Мухаммад проиграл титульный бой UFC. Главное к утру
В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграл «Каролине Харрикейнз», Белал Мухаммад потерпел поражение в титульном бою UFC с Джеком Делла Маддаленой, ЦСКА на своём поле обыграл «Краснодар» в 28-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» с Овечкиным всухую проиграл «Каролине» в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
- Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и потерял чемпионский пояс UFC.
- «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
- Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC.
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