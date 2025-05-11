Стэнковен и Блейк повторили достижение Свечникова среди новичков в одном плей-офф НХЛ
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Нападающие «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен и Джексон Блейк стали четвёртым и пятым новичками соответственно за последние 18 лет, набравшими пять и более очков в одном плей-офф. Стэнковен отметился результативной передачей, а Блейк голом в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Свечников – 32:34 2:0 Рослович – 38:57 (pp) 3:0 Робинсон (Стэнковен, Рослович) – 43:14 4:0 Блейк (Гостисбер, Джарвис) – 56:44 (pp)
Тройкой новичков, набравших пять и более очков за указанный период, являются: Уоррен Фёгеле (девять очков в 2019 году), Сет Джарвис (восемь очков в 2022 году) и Андрей Свечников (пять очков в 2019 году). Теперь на счету Стэнковена и Блейка по пять очков.
Следующий матч серии команды проведут 13 мая в Роли.
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