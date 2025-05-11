Стэнковен и Блейк повторили достижение Свечникова среди новичков в одном плей-офф НХЛ

Нападающие «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен и Джексон Блейк стали четвёртым и пятым новичками соответственно за последние 18 лет, набравшими пять и более очков в одном плей-офф. Стэнковен отметился результативной передачей, а Блейк голом в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).

Тройкой новичков, набравших пять и более очков за указанный период, являются: Уоррен Фёгеле (девять очков в 2019 году), Сет Джарвис (восемь очков в 2022 году) и Андрей Свечников (пять очков в 2019 году). Теперь на счету Стэнковена и Блейка по пять очков.

Следующий матч серии команды проведут 13 мая в Роли.