Германия — Казахстан: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

11 мая в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 17:20 на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоится игра между национальными командами Германии и Казахстана. Игру покажет «Матч ТВ».

Ранее в рамках группового этапа турнира сборная Германии одержала победу над Венгрией (6:1), а Казахстан, в свою очередь, одолел команду Норвегии (2:1).

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.