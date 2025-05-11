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Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4, 2-1) и таким образом возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

На счету 28-летнего канадца стало 16 (3+13) очков в девяти играх в плей-офф нынешнего сезона при полезности «+6». Он единолично возглавил гонку бомбардиров. Второе место делят форварды Микко Рантанен («Даллас Старз», 15 (8+7) очков в девяти играх), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс», 15 (6+9) очков) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 15 (5+10) очков).

На сегодняшний день всего в активе Макдэвида 40 голов и 92 результативные передачи в 82 играх плей-офф НХЛ.

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