Фёдоров: Овечкин ещё наберёт очки, сейчас он думает о том, как пройти в следующий раунд

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервёт серию без набранных очков в Кубке Стэнли в следующих матчах.

«Плей-офф — это другой уровень игры. Не набрал сейчас, наберёт в следующих матчах, я уверен. Рекорды всегда создаются для того, чтобы их кто-то покорял. Александр уникальный игрок, и, я полагаю, в первую очередь он думает сейчас о том, как пройти в следующий раунд», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

В ночь с 10 на 11 мая состоялся третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». «Ураганы» одержали победу с результатом 4:0 и вышли вперёд в серии — 2-1. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин очков в этом матче, как и в предыдущих, не набрал.