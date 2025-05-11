«Не разобрались в ситуации». Драйзайтль — об автоголе в игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о победной шайбе «Вегас Голден Найт» (3:4, 2-1) в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Напомним, немецкий форвард забил решающий гол в свои ворота за 0,4 секунды до завершения основного времени.
«Мы не очень хорошо разобрались в ситуации, позволив им довести шайбу до ворот. Дальше – просто не повезло. Она зашла в ворота от моей клюшки. Это очень досадно. Я просто пытался не допустить, чтобы она попала в ворота. Там был неудачный отскок», – приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
В последней атаке канадский нападающий «Вегаса» Райлли Смит нанёс бросок вдоль ворот «Эдмонтона», после которого шайба попала в клюшку Драйзайтля и влетела в ворота хозяев. Гол был засчитан после видеопросмотра и записан на Смита.
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на их площадке 13 мая.
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