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«Не разобрались в ситуации». Драйзайтль — об автоголе в игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС

«Не разобрались в ситуации». Драйзайтль — об автоголе в игре «Эдмонтона» и «Вегаса» в КС
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о победной шайбе «Вегас Голден Найт» (3:4, 2-1) в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Напомним, немецкий форвард забил решающий гол в свои ворота за 0,4 секунды до завершения основного времени.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

«Мы не очень хорошо разобрались в ситуации, позволив им довести шайбу до ворот. Дальше – просто не повезло. Она зашла в ворота от моей клюшки. Это очень досадно. Я просто пытался не допустить, чтобы она попала в ворота. Там был неудачный отскок», – приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

В последней атаке канадский нападающий «Вегаса» Райлли Смит нанёс бросок вдоль ворот «Эдмонтона», после которого шайба попала в клюшку Драйзайтля и влетела в ворота хозяев. Гол был засчитан после видеопросмотра и записан на Смита.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на их площадке 13 мая.

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