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Коньков назвал козыри «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина

Коньков назвал козыри «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал, какие козыри есть у «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025. Напомним, серия между командами стартует 13 мая в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» козырями являются игровая дисциплина и большая энергия. Команда на протяжении всего матча может играть достаточно ровно и стабильно. У «Трактора» главные положительные стороны заключаются в креативе и быстроте действий в атаке, а также переходов из нападения в оборону и действий на пятаке. «Трактор» создаёт достаточно моментов от синей линии, он держит в напряжении за счёт шквала бросков», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

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