Коньков назвал козыри «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал, какие козыри есть у «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025. Напомним, серия между командами стартует 13 мая в Ярославле.

«У «Локомотива» козырями являются игровая дисциплина и большая энергия. Команда на протяжении всего матча может играть достаточно ровно и стабильно. У «Трактора» главные положительные стороны заключаются в креативе и быстроте действий в атаке, а также переходов из нападения в оборону и действий на пятаке. «Трактор» создаёт достаточно моментов от синей линии, он держит в напряжении за счёт шквала бросков», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».