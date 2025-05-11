Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии с «Эдмонтоном»
Поделиться
Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, 1-2), сообщает Reuters. Форвард покинул лёд в первом периоде.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19 2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp) 2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17 2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11 2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05 3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58 3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59
Стоун провёл на льду всего пять минут 54 секунды. В одном из эпизодов встречи канадский нападающий потерял равновесие при резком повороте и упал на лёд, после чего с ним столкнулся форвард «нефтяников» Кори Перри. В начале второго периода стало известно, что игрок «Вегаса» не сможет продолжить матч из-за травмы верхней части тела.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Стоуна 8 (4+4) очков в девяти играх при полезности «-3».
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на его площадке 13 мая.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
11:14
-
10:58
-
10:36
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:22
-
08:10
-
07:48
-
07:09
-
07:03
-
06:50
-
06:46
-
06:05
-
05:48
-
05:47
-
05:00
-
04:27
-
03:45
-
03:18
-
02:52
-
02:35
-
02:22
-
01:32
-
00:09
- 10 мая 2025
-
23:57
-
23:40
-
23:34
-
22:42