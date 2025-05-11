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Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии с «Эдмонтоном»
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, 1-2), сообщает Reuters. Форвард покинул лёд в первом периоде.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19     2:0 Перри (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 11:12 (pp)     2:1 Руа (Хаг, Колесар) – 15:17     2:2 Смит (Айкел, Уайтклауд) – 16:11     2:3 Карлссон (Ханифин, Пьетранджело) – 37:05     3:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 56:58     3:4 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 59:59    

Стоун провёл на льду всего пять минут 54 секунды. В одном из эпизодов встречи канадский нападающий потерял равновесие при резком повороте и упал на лёд, после чего с ним столкнулся форвард «нефтяников» Кори Перри. В начале второго периода стало известно, что игрок «Вегаса» не сможет продолжить матч из-за травмы верхней части тела.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Стоуна 8 (4+4) очков в девяти играх при полезности «-3».

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на его площадке 13 мая.

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