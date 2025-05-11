Капитан «Вегаса» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун получил травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, 1-2), сообщает Reuters. Форвард покинул лёд в первом периоде.

Стоун провёл на льду всего пять минут 54 секунды. В одном из эпизодов встречи канадский нападающий потерял равновесие при резком повороте и упал на лёд, после чего с ним столкнулся форвард «нефтяников» Кори Перри. В начале второго периода стало известно, что игрок «Вегаса» не сможет продолжить матч из-за травмы верхней части тела.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Стоуна 8 (4+4) очков в девяти играх при полезности «-3».

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт на его площадке 13 мая.