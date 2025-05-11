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«Обычные канадские штучки». Рябыкин — о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина

«Обычные канадские штучки». Рябыкин — о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру про голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. Перед финалом Кубка Гагарина канадский специалист заявил, что у ярославской команды прекрасная оборона, чего нельзя сказать о вратаре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Главный тренер «Трактора» Гру назвал Исаева чуть ли не слабым местом соперника...
– Это обычные канадские штучки – на вратаря соперника через прессу оказывается дополнительное давление. Думаю, этот план может не сработать – и, наоборот, стать для Исаева дополнительной мотивацией, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует 13 мая.

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