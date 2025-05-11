«Обычные канадские штучки». Рябыкин — о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру про голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. Перед финалом Кубка Гагарина канадский специалист заявил, что у ярославской команды прекрасная оборона, чего нельзя сказать о вратаре.

– Главный тренер «Трактора» Гру назвал Исаева чуть ли не слабым местом соперника...

– Это обычные канадские штучки – на вратаря соперника через прессу оказывается дополнительное давление. Думаю, этот план может не сработать – и, наоборот, стать для Исаева дополнительной мотивацией, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует 13 мая.