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Никто не выиграл серию со счётом 4-0 в 1-м и 2-м раундах плей-офф НХЛ в 8-й раз за 57 лет

Никто не выиграл серию со счётом 4-0 в 1-м и 2-м раундах плей-офф НХЛ в 8-й раз за 57 лет
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Ни один из клубов Национальной хоккейной лиги не выиграл серию со счётом 4-0 в первом и втором раундах плей-офф НХЛ. За последние 57 лет, с начала эпохи расширения в сезоне-1967/1968, подобный счёт в серии не фиксировался в первых двух раундах восемь раз (1973, 1991, 2002, 2010, 2016, 2020 – без учёта квалификации, 2023, 2025).

В ночь на 11 мая «Вегас Голден Найтс» одержал первую победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, 1-2). Таким образом, все участники этого этапа одержали как минимум по одной победе. В серии «Виннипег Джетс» – «Даллас Старз» счёт 1-1, «Каролина Харрикейнз» вышла вперёд в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2-1), «Торонто Мэйпл Лифс» ведёт в серии с «Флоридой Пантерз» (2-1).

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