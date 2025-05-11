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Зарипов: Радулов отдаст все силы в финале КГ, понимая, что завершение карьеры не за горами

Зарипов: Радулов отдаст все силы в финале КГ, понимая, что завершение карьеры не за горами
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов считает, что форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов отдаст все силы в финальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором», понимая, что близится завершение карьеры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зная его, что в прошлом, что сейчас, он не будет ни в чём уступать. Это человек, который всегда стремится быть первым, взять очередной кубок. И он будет отдавать все силы, понимая, что завершение карьеры не за горами. Так что уверен, что Саша принесёт много пользы «Локомотиву», — приводит слова Зарипова ТАСС.

38-летний Радулов перед стартом текущего сезона подписал однолетний контракт с «Локомотивом». В 2023 году форвард вместе казанским «Ак Барсом» дошёл до финала плей-офф КХЛ, где сыграл в серии с ЦСКА. Казанцы уступили армейцам в семи матчах.

Финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» стартует 13 мая в Ярославле.

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