Латвия — Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 17:20 мск

Сегодня, 11 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 17:20 на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Латвии и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в рамках группового этапа турнира сборная Латвии одержала победу над Францией со счётом 4:1. Канада, в свою очередь, была сильнее команды Словении (4:0).

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.