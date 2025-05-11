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Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: мне, наверное, система «Каролины» подходила чуть больше

Форвард «Питтсбурга» Пономарёв: мне, наверное, система «Каролины» подходила чуть больше
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв сравнил систему игры в «Каролине Харрикейнз», где он ранее выступал, с системой «пингвинов».

— «Каролина» играет в более агрессивный, атакующий хоккей, меньше времени тратится на игру в своей зоне. В системе «Харрикейнз» в защите каждый играет с каждым. А у «Питтсбурга» зонная оборона. У каждого тренера есть свои нюансы по зонной обороне, у тренера «Уилкс-Барре» они были своеобразные. В «Каролине» всё было понятнее.

— У «Каролины» более прямолинейный хоккей?
— Да. В своей зоне как можно меньше лишних передач. Если есть шайба, то её надо двигать вперёд, и там за неё уже бороться. У «Питтсбурга» более контролируемый выход, иногда надо чуть больше передач в своей зоне. Что лучше – я не знаю. Мне, наверное, система «Каролины» подходила чуть больше. Но после этого сезона точно могу сказать, что могу адаптироваться и под другую систему, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

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