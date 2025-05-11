«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в суперигре и стал победителем 20-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 11 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 11 мая:

«Динамо» Мн — «Сибирь» — 3:4;

«Трактор» — «Ак Барс» — 2:3.

Победителем 20-го тура стал «Ак Барс», обыгравший «Сибирь» в суперигре со счётом 7:3.

«Ак Барс» — «Сибирь» — 7:3.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.