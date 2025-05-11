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Сушинский: показывать чемпионат мира, конечно, надо. Но мне неинтересно

Сушинский: показывать чемпионат мира, конечно, надо. Но мне неинтересно
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что чемпионат мира 2025 года надо показывать, несмотря на отстранение российской национальной команды.

«Показывать чемпионат мира, конечно, надо. Кто-то же хочет посмотреть. Понятно, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Мнение же у всех разное. Но мне неинтересно, например. Кому-то, может быть, из специалистов, интересно», — приводит слова Сушинского «Спорт-экспресс».

Напомним, турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не допущены Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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