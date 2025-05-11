Гэри Беттмэн оценил ход переговоров о новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн оценил ход переговоров о новом коллективном соглашении в НХЛ, которое регулирует отношения между лигой и хоккеистами, включая распределение доходов.

«У нас много времени: остаток этого сезона и весь следующий. Но я не думаю, что на это уйдёт год. Напротив, думаю, что всё произойдёт скорее раньше, чем позже. Нет даты, которую я мог бы вам назвать, но всё идёт хорошо.

Мы разговариваем и встречаемся [с профсоюзом] довольно регулярно. Думаю, что эти разговоры конструктивны и переговоры будут продуктивными. У меня хорошие отношения с Марти Уолшем (главой профсоюза НХЛ. – Прим. «Чемпионата»). Так что я по-прежнему настроен очень позитивно и оптимистично», – приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Последний локаут в НХЛ был в сезоне-2012/2013, из-за которого была сыграна лишь половина сезона. Переговоры между профсоюзом игроков и НХЛ начались в апреле этого года. Срок действующего договора истекает 15 сентября 2026-го.