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Коньков: Канада — один из фаворитов ЧМ-2025, потому что приехали Кросби и Маккиннон

Коньков: Канада — один из фаворитов ЧМ-2025, потому что приехали Кросби и Маккиннон
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает сборную Канады одним из фаворитов чемпионата мира 2025 года.

«У сборной Канады приехали очень хорошие игроки. Хочется посмотреть, как выглядят эти суперзвёзды на фоне европейских команд. Пища для размышлений будет отличная. Наверное, Канада будет одним из фаворитов турнира, потому что приехали Сидни Кросби и Натан Маккиннон — люди, которые являются лидерами в НХЛ. Канада будет претендентом в борьбе за золото», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не допущены Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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