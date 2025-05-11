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Рябыкин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина

Рябыкин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Напомним, первый матч состоится во вторник, 13 мая.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что ждёте от финала КХЛ?
– Зрелища. И не пяти матчей, как в полуфиналах, а шести-семи.

– Какой команде симпатизируете?
– Это разные команды. «Локомотив» играет в более строгий хоккей, «Трактор» – в более открытый, иногда может позволить себе анархию. Если говорить о линии нападения, то индивидуального мастерства больше у «Трактора». Оборонительная линия, наоборот, предпочтительнее смотрится у «Локомотива», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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