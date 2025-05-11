Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Напомним, первый матч состоится во вторник, 13 мая.

– Что ждёте от финала КХЛ?

– Зрелища. И не пяти матчей, как в полуфиналах, а шести-семи.

– Какой команде симпатизируете?

– Это разные команды. «Локомотив» играет в более строгий хоккей, «Трактор» – в более открытый, иногда может позволить себе анархию. Если говорить о линии нападения, то индивидуального мастерства больше у «Трактора». Оборонительная линия, наоборот, предпочтительнее смотрится у «Локомотива», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.