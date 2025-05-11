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Игрок «Питтсбурга» Пономарёв: может быть, никто и не доберётся до уровня Малкина и Кросби

Игрок «Питтсбурга» Пономарёв: может быть, никто и не доберётся до уровня Малкина и Кросби
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв рассказал о тренировках вместе с основной командой «пингвинов».

— Расскажите, каково играть и тренироваться рядом с Малкиным, Кросби, Летангом?
— Не могу описать словами эти ощущения. Ты видишь, как надо работать, к чему стремиться, чтобы стать ближе к их уровню. Хотя, может быть, никто и не доберётся до уровня Малкина и Кросби.

— Что необычного есть в их подготовке?
— Самое главное – это отношение к хоккею. Они приходят не «хи-хи и ха-ха», а они приходят выиграть каждый матч, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

«Питтсбург» завершил сезон регулярного чемпионата НХЛ на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 80 очков за 82 матча и не вышла в плей-офф.

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