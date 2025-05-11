«Торпедо-Горький» в овертайме победило «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 11 мая, прошла шестая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии — 3-3.
На 36-й минуте Антон Силаев открыл счёт в матче с передач Владислава Кодолы и Глеба Чеснокова. На 39-й минуте Георгий Бердюков с передачи Петра Яковлева сравнял счёт. На 49-й минуте Вячеслав Шевченко с передач Егора Римашевского и Данилы Квартальнова вывел гостей вперёд. На 51-й минуте Роман Опалев с передач Богдана Конюшкова и Артёма Мисникова сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, в котором сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на свой счёт записал Артём Мисников.
Седьмой матч серии состоится во вторник, 13 мая, в Санкт-Петербурге.
- 11 мая 2025
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