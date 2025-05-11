Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо-Горький» в овертайме победило «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии плей-офф ВХЛ

«Торпедо-Горький» в овертайме победило «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии плей-офф ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 мая, прошла шестая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии — 3-3.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Силаев (Кодола, Чесноков) – 35:25 (5x5)     1:1 Бердюков (Яковлев) – 38:47 (5x4)     1:2 Шевченко (Римашевский, Квартальнов) – 48:14 (5x5)     2:2 Опалев (Конюшков, Мисников) – 50:20 (5x4)     3:2 Мисников (Кирсанов) – 69:02 (5x5)    

На 36-й минуте Антон Силаев открыл счёт в матче с передач Владислава Кодолы и Глеба Чеснокова. На 39-й минуте Георгий Бердюков с передачи Петра Яковлева сравнял счёт. На 49-й минуте Вячеслав Шевченко с передач Егора Римашевского и Данилы Квартальнова вывел гостей вперёд. На 51-й минуте Роман Опалев с передач Богдана Конюшкова и Артёма Мисникова сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, в котором сильнее оказались хозяева. Победную шайбу на свой счёт записал Артём Мисников.

Седьмой матч серии состоится во вторник, 13 мая, в Санкт-Петербурге.

Календарь плей-офф ВХЛ
Сетка плей-офф ВХЛ
Материалы по теме
«Химик» дома разгромил «Югру» и выиграл серию плей-офф ВХЛ, став первым финалистом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android